Hunderte Gramm Drogen im Auto: Lenker (38) in Haft

Der Lenker hatte am Freitagabend gegen 21.30 auf der Landesstraße in Perbersdorf nahe St. Veit am Vogau (Bezirk Leibnitz) mit einem gefährlichen Manöver eine Zivilstreife auf sich aufmerksam gemacht, berichtete die Polizei Montagfrüh. Daraufhin hielten die Beamten den Einheimischen an.