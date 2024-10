Kolibakterien: McDonald‘s verkauft Burger wieder

Tests der Landwirtschaftsbehörde im Bundesstaat Colorado hätten ergeben, dass die für den Burger verwendeten Rindfleischpatties nicht wie befürchtet mit den Bakterien infiziert seien, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Nach dem Auftreten von Lebensmittelvergiftungen bei Kundinnen und Kunden war der Burger in Filialen in zwölf Bundesstaaten von der Karte genommen worden.