Experten geben gute Tipps zur Weltsparwoche

Sparziele definieren

Zielsetzungen helfen, um einen Notgroschen aufzubauen. Dazu Viehauser: „Am besten definiert man den Sparbetrag und ein Datum, bis zu dem man dieses aufgebaut haben will: Dann teilt man die Summe durch die Anzahl der Monate und legt den Betrag gleich nach Gehaltseingang zur Seite.“ Oder man setzt auf einen Dauerauftrag im Online-Banking. Anders als beim „Sparen, was am Monatsende übrig ist“ laufe man so nicht Gefahr, das Geld bis zum Monatsletzten auszugeben.