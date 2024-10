Bullen wollen beim WAC die Negativspirale stoppen

Ratlosigkeit herrschte am Mittwochabend nach dem 0:2 gegen Dinamo Zagreb. Es war die dritte Niederlage im dritten CL-Spiel, und das gegen die vermeintlich schlagbarsten Gegner Sparta Prag, Brest und Dinamo. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist nicht angeknackst, sondern klafft wie eine offene Wunde. Durchhalteparolen wurden ausgegeben. „Es ist nicht das Ende, sondern der Start. Let‘s go“, meinte Lijnders, der noch immer gute Miene zum bescheidenen Spiel macht. Diesen Start will seine Elf nun im Lavanttal auf den Weg bringen. Doch auch in der Liga müssen die Bullen inzwischen zittern, selbst gegen Altach hatte man jüngst schwere Probleme. Erst zwei Treffer im Finish sicherten den 2:1-Sieg.