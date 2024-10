Schwere Brummer surren fast lautlos durch das Land

Besonders weltfreundliche Elektro-Lkw surren täglich für Transgourmet im Osten Österreichs. 11 davon sind am Standort Wien Nord, 15 in Brunn am Gebirge stationiert. Ehrgeiziges Ziel: Künftig Gastronomie und Hotellerie in ganz Österreich durch 100 Ökobrummer klimafreundlich, geräuscharm und vor allem CO2-neutral zu beliefern!