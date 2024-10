Relikt Mundart: Stirbt das Steirische bald aus?

Eine „Quetschn“ ist eine Ziehharmonika, „dahoam“ ist zu Hause, und hat jemand einen „Huscher“, so handelt es sich um einen Dachschaden. Was für viele Steirer „eh kloa“ ist, wird für manch andere in der Grünen Mark zur Fremdsprache. Allerdings: „Einen steirischen Dialekt in diesem Sinne gibt es ohnehin nicht“, legt der Sprachwissenschafter Arne Ziegler die Tatsachen auf den Tisch.