Das Spiel, das die Branche revolutionierte

Beinahe ein halbes Jahrhundert ist es inzwischen her, als die erste Version eines Snake-Spiels das Licht der Welt erblickte. Das war 1978, als das erste Snake – damals noch auf dem PC – unter dem Titel „Worm“ programmiert wurde. Seither hat sich das Spiel stetig weiterentwickelt, sorgte aber gerade in den Neunziger Jahren, wo es erstmals auf Mobiltelefonen spielbar war, für einen regelrechten Boom. Heute kannst du Snake auch auf krone.at spielen. Zudem gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Varianten, auch Multiplayer-Versionen sind inzwischen spielbar. Hier erfährst du, worauf es bei Snake ankommt und wie du zum Meister der Schlange wirst.
In einem quadratischen Feld musst du mit dem Maul der Schlange die Äpfel einsammeln, die sich auf dem Feld befinden. Mit jedem Apfel, den deine Schlange verschlingt, wächst sie und wird dadurch ein bisschen länger. Doch Vorsicht: Du darfst mit der Schlange nicht über die Ränder hinausgeraten. Auch darfst du dich nicht selbst kreuzen. Beides führt dazu, dass du das Spiel verlierst und von Neuem beginnen musst. Daher ist es wichtig, sich mit der Geschwindigkeit der Schlange vertraut zu machen, um das Tempo und die richtigen Abstände einschätzen zu können. Vermeide hastige Manöver und konzentriere dich. Denn je länger deine Schlange wird, desto schwieriger wird die Fortbewegung und Koordination.
Die richtige Fortbewegung
Zunächst ist deine Schlange noch recht klein und nur wenige Felder groß. Doch mit jeder Frucht, die du mithilfe der Schlange aufnimmst, wird diese stetig länger. Das macht die Koordination auf dem quadratischen Feld zunehmend schwieriger und erfordert eine gute Orientierung sowie Vorausplanung. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo du aufpassen musst, dir mit deinem eigenen Schlangenkörper nicht selbst die Fluchtwege zu verbauen und du läufst mehr und mehr Gefahr, dich selbst einzuschließen.
Die Schlange steuerst du immer vom Kopf aus und am PC mithilfe der Pfeiltasten. Am Handy bewegst du die Schlange, indem du mit dem Daumen oder einem anderen Finger in die Richtung wischst, in die sich deine Schlange bewegen soll. Je mehr Früchte du aufnimmst, umso mehr Punkte sammelst du. Je öfter du Snake kostenlos im Browser übst, umso schneller wirst du dich verbessern und deine Schlange wird ungeahnte Größen annehmen. Und am Ende wirst du deinen Highscore von Runde zu Runde übertrumpfen.
So wirst du immer größer
Um auch mit einer bereits beachtlichen Größe deiner Schlange weiter Punkte sammeln zu können, braucht es die richtige Herangehensweise. So musst du vor allem versuchen, trotz der Länge deiner Schlange so platzsparend wie möglich über das Feld zu kriechen. Am besten eignet sich dafür eine Bewegung im sogenannten Zickzackkurs. Versuche, mit deiner Schlange so kompakt wie möglich zu bleiben und so wenig Fläche wie möglich einzunehmen. Somit hast du auf der anderen Seite noch genug Freiraum, um eventuelle Spielfehler ausbügeln zu können und dir so viele Fluchtwege wie möglich offenzuhalten, ehe es zu einer Kollision kommt und das Spiel damit beendet ist. Tatsächlich gibt es bei Snake online keine verschiedenen Taktiken oder tiefgehenden Tricks. Letztlich hilft dir nur Training und eine ruhige Hand, um dich Stück für Stück zu verbessern. Auch solltest du immer wieder Pausen einlegen, um kurz abzuschalten und dann mit neuem Elan von vorne zu beginnen.
Das Ende ist unausweichlich
Snake ist ein sogenanntes Endlos-Game. Das bedeutet, dass du bei Snake online auf krone.at keine einzelnen Level spielst, sondern das Spiel so lange dauert, bis deine Schlange kollidiert oder sich selbst beißt. Du erreichst quasi das Ende des Spiels, wenn sämtliche Felder des Quadrats mit deinem Schlangenkörper ausgefüllt sind und du dich gar nicht mehr bewegen kannst bzw. keine freien Flächen mehr existieren, auf die du mit der Schlange ausweichen könntest. Das heißt, dass sich die Schlange früher oder später selbst verschlingen müsste. Dann aber hättest du wohl auch den ultimativen Highscore geknackt.
Was macht den Reiz von Snake aus?
Erstmals bekannt wurde Snake einer breiten Öffentlichkeit, als es in den Neunziger Jahren auf den Nokia-Handys auftauchte. Noch heute berichten viele Gamer und Hobbyspieler mit Glanz in den Augen, wie sie in jener Zeit einen Rekord nach dem anderen aufstellten. Durch die Retro-Welle der vergangenen Jahre erhielt Snake dann noch mal einen zusätzlichen Hype, sodass auch heute noch klar ist, dass das Spielprinzip auch dreißig Jahre später nichts von seinem Charme und Suchtfaktor verloren hat. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Versionen des ehemaligen Handygames. Mal muss die Schlange durch ein Labyrinth geführt werden, mal wurden Bonuspunkte in die Version eingeführt oder gleich ganze Wände herausgenommen für noch mehr Platz und noch größere Schlangen. Inzwischen gibt es sogar Multiplayer-Versionen, in denen mehrere Spieler um die Früchte wetteifern und versuchen, sich gegenseitig in ausweglose Situationen zu bringen.
Zwar mag das Spiel heute aufgrund seiner simplen Herangehensweise vielen Gamern als veraltet und rückständig erscheinen, für die Computerspiel- und Medienbranche aber war es so wertvoll wie kaum ein anderes Spiel. Denn schließlich war es Snake, das den Weg ebnete, Handys immer umfangreicher zu gestalten, sodass heute ganz andere Games mit deutlich mehr Umfang auf den Mobiltelefonen gespielt werden können.
Werde zum unangefochtenen Herrn der Schlangen
Wenn du Snake im Browser auf krone.at spielst, wirst du dich von Versuch zu Versuch verbessern. Je öfter du übst, umso besser kommst du mit der Steuerung klar und umso länger wird deine Schlange, ohne zu kollidieren. So steigst du auch immer weiter im Highscore. Zu Beginn wirst du sicher den einen oder anderen Fehler machen, aber auch das gehört zum Lerneffekt eben dazu. Und solltest du mal zu frustriert sein, lege eine kurze Pause ein und starte mit frischem Kopf erneut. Denn im Stress neigt man dazu, eher Fehler zu begehen. Da aber kein Zeitlimit existiert, gibt es gar keinen Grund, in Hektik zu verfallen. Bist du bereit? Dann starte jetzt deine erste Runde Snake kostenlos auf KRONE.at!