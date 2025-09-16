Das Spiel, das die Branche revolutionierte

Was macht den Reiz von Snake aus?

Erstmals bekannt wurde Snake einer breiten Öffentlichkeit, als es in den Neunziger Jahren auf den Nokia-Handys auftauchte. Noch heute berichten viele Gamer und Hobbyspieler mit Glanz in den Augen, wie sie in jener Zeit einen Rekord nach dem anderen aufstellten. Durch die Retro-Welle der vergangenen Jahre erhielt Snake dann noch mal einen zusätzlichen Hype, sodass auch heute noch klar ist, dass das Spielprinzip auch dreißig Jahre später nichts von seinem Charme und Suchtfaktor verloren hat. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Versionen des ehemaligen Handygames. Mal muss die Schlange durch ein Labyrinth geführt werden, mal wurden Bonuspunkte in die Version eingeführt oder gleich ganze Wände herausgenommen für noch mehr Platz und noch größere Schlangen. Inzwischen gibt es sogar Multiplayer-Versionen, in denen mehrere Spieler um die Früchte wetteifern und versuchen, sich gegenseitig in ausweglose Situationen zu bringen.