Vier Festnahmen nach Hass-Kampagne gegen Vinicius

Die vier Männer sollen im Internet vor dem Stadtderby der beiden Madrider Spitzenvereine am 29. September Fans aufgerufen haben, im Stadion gegen Vinicius Junior rassistische Beleidigungen anzustimmen. Zudem stifteten sie laut der Zeitung „El País“ dazu an, maskiert in das Stadion zu kommen, um nicht identifiziert zu werden. Der Zeitung zufolge wurde der dafür kreierte Hashtag millionenfach aufgerufen. Die vier Festgenommenen seien zwischen 24 und 26 Jahren alt.