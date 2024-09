„Höchst unfair!“ Vinicius-Sager sorgt für Empörung

Auch Real-Teamkollege Carvajal hat kein Verständnis für die Forderungen seines Teamkollegen. „Spanien ist in keiner Weise ein rassistisches Land“, betonte der Verteidiger am Rande seines Einsatzes für die spanische Nationalmannschaft in der Nations League. Sein klares Statement gegen Vinicius-Aussagen: „Unser Land verdient es nicht, der Weltmeisterschaft beraubt zu werden“.