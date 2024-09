Simeone nimmt Courtois nach Derby-Eklat in Pflicht

Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer schickte beide Mannschaften daraufhin vorübergehend in die Kabinen des Metropolitano von Atlético. Simeone redete in der langen Unterbrechung vor dem Fan-Block auf die eigenen Anhänger ein. „Wir brauchen diese Leute nicht“, sagte er nach dem Spiel über die Vorkommnisse, ehe er nachlegte: „Aber man muss vorsichtig sein. Das rechtfertigt nicht Situationen, die wir, die Protagonisten, erzeugen.“ Man könne Tore feiern, so der ehemalige Internationale. „Aber nicht, indem man in Richtung der Zuschauer starrt, Gesten macht. Dann werden die Leute zornig.“