Bayern-Frust: „Klares Foulspiel“ führte zu Debakel

Erfolgserlebnisse gab es auch für sein Team keine mehr. Am Ende ging man gebrochen vom Platz – und mit dem Gefühl, benachteiligt worden zu sein. Unterstützung dafür gab es auch vonseiten einiger Experten. „Es ist Interpretationsspielraum. Für mich eher ein Foul. Die Intention vom Spieler ist klar, nicht nach dem Ball zu gehen, sondern ihn so zu stören, dass er nicht an den Ball kommt“, so Ex-Bayern-Kicker Michael Ballack bei „DAZN“.