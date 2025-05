Bub (13) bei Lagerfeuer durch Stichflamme verletzt

Doch das misslang den Jungs, denn das Entzünden funktionierte nicht. Einer der beiden 13-Jährigen nahm daraufhin einen kleinen Kunststoffkanister und schüttete den Inhalt – ein Treibstoffgemisch – in Richtung Lagerfeuerstelle. Dabei kam es laut Polizei zu einer Stichflamme, der den anderen 13-Jährigen schwer am Kopf verletzte. Die Rettungskette wurde sofort in Gang geschaltet.