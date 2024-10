Systemwechsel! ÖFB-Legionär als großer Verlierer?

Während der Franzose an allen drei Treffern der Gladbacher beteiligt war, durfte Stöger erst ab der 81. Minute mitwirken. Dabei hat der ÖFB-Legionär, der erst im Sommer aus Bochum zum Team gestoßen ist, bisher gute Leistungen gezeigt. War in den ersten Spielen ein belebendes Element in der oft blassen Offensive.