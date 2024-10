Gläserne Parteikassen, mehr Maßnahmen am Fernpass

Erstmals in der Geschichte müssen alle Fraktionen im Innsbrucker Gemeinderat offenlegen, wofür sie die städtischen Fördermittel verwenden. Diese betragen für das Jahr 2024 übrigens 689.700 Euro. 2019 waren es noch 880.800 Euro (2020 wurde sie auf die genannte Summe gesenkt). Durch 40 Gemeinderäte geteilt ergibt das 17.242,50 Euro für jeden. Die Liste JA erhält dann z.B. diese Summe mal acht, denn so viele Gemeinderäte hat die Liste. 90 Prozent der Parteienförderung gehen als Wahlwerbungskosten an die Parteien und 10 Prozent als allgemeine Parteienförderung an die Gemeinderatsfraktionen.