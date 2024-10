Großkoalitionäre Illusionisten

In der aktuellen Diskussion um die Regierungsbildung hört man – zumeist von altgedienten ÖVP-Granden, aber auch von der türkisen Parteispitze selbst -, dass man keineswegs mit der siegreichen Kickl-FPÖ koalieren könne, weil man eben ein eingefleischter „Großkoalitionär“ sei. Soll heißen, dass man, so wie es über lange Perioden der Zweiten Republik der Fall war, wieder auf eine schwarz-rote beziehungsweise rot-schwarze Zusammenarbeit in der Bundesregierung setzen wolle.