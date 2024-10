„Timo“ soll den Kindern in der Fremde Mut machen

Muttersprache ist wichtig

Karin Lindtner, Kinderärztin aus Linz, hat ein berührendes Buch über „Timo“ geschrieben. Der kleine Käfer ist anders als die anderen. Und daher voller Ängste und Sorgen. Doch er findet einen Weg zu neuem Mut. Dank Braders Einsatz konnte das Buch mit Unterstützung der Emmausgemeinschaft übersetzt und nun an jedes ukrainische Volksschulkind in NÖ verteilt werden. „Die eigene Muttersprache ist für die seelische Entwicklung von Kindern in der Fremde wichtig“, weiß Pädagoge Brader. Und auch Uliana Zadvorniak, erste Botschaftssekretärin der Ukraine in Österreich, betonte bei der Präsentation in St. Pölten: „Die Muttersprache stärkt die Hoffnung der Kinder.“