Brutaler Raub: Zeuge auf Motorhaube mitgeschleift

Die Homeinvasion ereignete sich am 31. August gegen 20 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Jakomini. Das Opfer ist ein in Graz wohnhafter 31-jähriger Syrer. Über die Hintergründe hält sich die Polizei vorerst bedeckt, ein Zusammenhang mit der Drogenszene erscheine jedoch unwahrscheinlich.