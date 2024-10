Stimmungsbarometer: Steirische Parteien im Check

28 Prozent bei der Vorarlberg-Wahl und aller Wahrscheinlichkeit nach eine schwarz-blaue Koalition im kleinsten Bundesland Österreichs: Die „blaue Welle rollt“, wie Bundesparteichef Herbert Kickl frohlockt. Auch in der Steiermark stehen die Zeichen für die FPÖ auf Sieg am 24. November – bereits jetzt ist die Partei von Mario Kunasek bei den meisten Instituten Umfragekaiser. Dennoch will Kunasek den Tag nicht vor dem Abend loben: Man starte bei null, meint er – und nimmt das von den Schwarzen ausgerufene Duell um den Landeshauptmann an. Was ihn von Christopher Drexler unterscheide, sei seine Nähe zu „den Leuten“, deponierte er diese Woche in einem „Steirerkrone“-Interview. Tatsächlich kämpft der ÖVP-Landeschef weiter mit mäßigen Beliebtheitswerten. Zwei Wermutstropfen gibt es für die Freiheitlichen allerdings aktuell: Mit KFG, DNA und MFG treten in Graz drei Listen an, die im blauen Wählerteich fischen und sie einige Prozentpunkte kosten könnten. Dazu will die niederösterreichische FPÖ drei Spitäler zusperren und ein Leitspital errichten – pikanterweise das gleiche Modell, das Kunasek und Co. in der Steiermark bekanntlich heftig kritisieren …