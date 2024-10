Eine moderne Zeitreise hinter alten Schlossmauern

Terrakotta-Büste und Pippi-Abbild

Der „Krone“ hat der neue Hausherr beim gemeinsamen Rundgang seine persönlichen Highlights präsentiert. Neben einer Original-Haarlocke von Albrecht Dürer sind darunter mit „Astronomicum Caesareum“ auch ein astronomisches Meisterwerk der Buchkunst (in Form eines Horoskops) oder eine Terrakotta-Büste, die in einem Bauernhof in der Nachbarschaft gefunden wurde und nun in der Ausstellung einen Platz gefunden hat, zu bewundern. Am Originalplatz im Innenhof ist stattdessen ein Abbild von Pippi Langstrumpf zu finden.