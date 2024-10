„Meine Kraft reicht leider nicht mehr aus“

Sichtlich gezeichnet von seiner kürzlichen Gallenblasenoperation und seiner Parkinsonerkrankung gab Herbert Osterbauer (ÖVP) mit 66 Jahren am Freitag seinen Rücktritt als Bürgermeister in Neunkirchen bekannt. Was ihm äußerst schwer fiel. Jedoch: „Die letzten Tage haben mich erkennen lassen, dass meine Kraft für dieses Amt nicht mehr reicht“, gibt er ehrlich zu. Müdigkeit, Probleme beim Schreiben und mit seiner Stimme seien das größte Handicap für ihn. Osterbauer ist seit 14 Jahren im Amt, 2010 beendete er die Dominanz der SPÖ. „Bis auf die letzte Sitzung habe ich keine einzige ausgelassen“, so der Vollblutpolitiker. Die absolute Mehrheit hatte er jedoch nie.