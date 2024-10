Bei Fan-Sympathie und Geldstrafen die Nummer eins

Menschenfänger. Motivator. Der wohl beliebteste Deutsche, der noch dazu scheinbar vom Erfolg verfolgt wird. Einer, der sich verkaufen kann. Und für manche Fußball-Romantiker einer, der sich jetzt verkauft hat! Nämlich an die Red Bull GmbH – in der Jürgen Klopp ab Jänner 2025 den Posten als „Head of Global Football“ bekleidet. Er selbst sagte von sich beim Antritt in Liverpool, der „Normal One“ zu sein. Nun werfen ihm einige Fans vor, er sei zum „The Dosen One“ geworden.