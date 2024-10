Video von Prinz Harry als Surfer-Boy aufgetaucht!

Der tahitianische Surfprofi Raimana Van Bastolaer postete einen Clip, der Harry in Aktion auf Kelly Slaters legendärer „Surf Ranch“ in Lemoore, Kalifornien, zeigt. Keine royalen Termine, keine steifen Anzüge – stattdessen geht‘s in Shorts und lässigem Surfer-Shirt durch die Wellen. Es heißt, dass Herzogin Meghan ihrem Mann die ersten Surfstunden gleich nach ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 zu seinem 36. Geburtstag geschenkt hat.