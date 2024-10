Gute Pflege darf nicht von Postleitzahl abhängen

Neben der Teuerung und Migration ist vor allem Pflege das Thema, dass die Menschen beschäftigt. Und das zu Recht, wie Irena Udric, Haus- und Pflegedienstleiterin im Senioren- und Pflegeheim St. Magdalena der Caritas im 17. Bezirk betont: „Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Bevor wir jedoch überhaupt über die Qualität der Pflege sprechen, müssen wir die Personalnot in den Griff bekommen. Denn damit steht oder fällt das Thema.“ Obwohl noch nie so viele Menschen in dieser Sparte wie heute beschäftigt waren, fehlen mehr als je zuvor. Das liegt an der Demografie, aber auch an den Rahmenbedingungen, die je nach Bundesland verschieden sind. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.