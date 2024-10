Beliebte Maus-Statue in Köln „gekidnappt“ worden

„Die Maus wird im Rahmen ihres Ausfluges in mehreren deutschen Städten Halt machen, um ein Zeichen gegen die drastischen Kürzungen im Informations- und Bildungsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) zu setzen“, erläuterte die Geschäftsführerin der Organisation, Astrid Deilmann, die Geheim-Aktion. Mainz sei der erste Stopp. Ende der Woche – so der Plan – soll der berühmteste Nager Deutschlands wieder in seine Heimat beim WDR zurückkehren, so Campact.