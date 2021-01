So feiert „Sendung mit der Maus“ 50. Geburtstag

Die „Sendung mit der Maus“ feiert ihren 50. Geburtstag mit einem Blick in die Zukunft. Das kündigte der WDR am Dienstag in Köln an. Am 7. März - genau 50 Jahre nach den ersten „Lach- und Sachgeschichten“ im Fernsehen - zeigen ARD und KiKa „Die Geburtstagssendung mit der Maus“ unter dem Motto „Hallo Zukunft“. Die Macher hinter der Maus wollen herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren zu erleben gibt. Themenideen zur Welt von morgen hätten Kinder eingeschickt.