Bissig sein – Wölfinnen wollen gegen City zubeißen

Im ersten Spiel der Woman’s Champions League musste sich St. Pölten auswärts Hammarby mit 0:2 geschlagen geben. Am Mittwoch wird es für die Wölfinnen wieder ernst – kommt mit Manchester City der erste richtige Kaliber in die Generali Arena.



Pichler: „Wir gewinnen mit 3:2!“

Die Engländerinnen führen nach vier Runden die FA Women’s Super League an. Auch im ersten Gruppenspiel gegen die Titelverteidigerinnen aus Barcelona blieb man mit 2:0 siegreich. „Auf so ein Spiel freut man sich natürlich“, weiß auch St. Pöltens Präsidentin Andrea Pichler, „aber unsere Mannschaft wird alles geben und vielleicht können wir uns am Ende ja sogar über eine Sensation freuen.“ Geht es nach Gatten und Sponsor Franz Pichler, werden die Niederösterreicherinnen das Spiel sogar mit 3:2 gewinnen.