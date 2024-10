Taliban verbieten jetzt sogar Bilder von Lebewesen

Stimme von Frauen darf nicht gehört werden

Das im August eingeführte „Tugend“-Gesetz steht vor allem wegen der Diskriminierung von Frauen international in der Kritik. Es verbietet Frauen unter anderem, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Konkret heißt es: „Wenn eine erwachsene Frau wegen eines dringenden Grundes ihr Haus verlassen muss, ist sie verpflichtet, ihr Gesicht und ihren Körper zu bedecken und sicherzustellen, dass ihre Stimme nicht gehört wird.“ Das Gesetz bezeichnet Frauenstimmen als „aurat“ – damit werden in der Sharia die intimen Stellen von Mann und Frau bezeichnet, die bedeckt werden müssen.