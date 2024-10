Taliban bedrohen ehemalige Polizistinnen

Viele Ex-Polizistinnen flüchteten ins Ausland

Unter den Taliban sind laut Human Rights Watch nur noch in wenigen Bereichen Polizistinnen im Einsatz, etwa an Checkpoints oder in Frauengefängnissen. Viele der ehemaligen Beamtinnen seien in andere Landesteile oder Nachbarländer geflüchtet. Nur ein kleiner Teil sei in westlichen Länder, die die Rekrutierung und Ausbildung afghanischer Polizistinnen nach 2002 gefördert und finanziert haben, aufgenommen worden.