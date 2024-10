Kim bereitet Abriss von Straßen nach Südkorea vor

Propaganda-Flugblätter aus dem Süden als Zankapfel

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hatte sich in der letzten Zeit zugespitzt: Nordkorea behauptete, dass Südkorea Drohnen über die Hauptstadt Pjöngjang geschickt hätte, um Propaganda-Flugblätter abzuwerfen. Das Regime wertete das als „militärischen Angriff“ und sprach von „einer unerträgliche und unverzeihliche schwere Provokation“. Am Sonntag versetzte Kim die Grenzarmee in Schussbereitschaft.