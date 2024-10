So entlarvten FBI-Agenten Krypto-Kursmanipulatoren

Die enormen Kursschwankungen in der Welt der Kryptowährungen lassen Glücksritter auf satte Gewinne hoffen, locken allerdings auch Betrüger und Manipulatoren an. Mit undurchsichtigen Tricks locken sie arglose Investoren in die Falle und füllen sich die Taschen. Nun hat das FBI ihre Taktik genauer unter die Lupe genommen – mit einem ziemlich perfiden Trick.