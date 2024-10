Verfolgungsjagd endete in einem Feld in Neumarkt

Die Polizei führte am Sonntagnachmittag auf der Köstendorfer Landesstraße Verkehrskontrollen durch. Stutzig wurden die Beamten, als ein Lenker vor der Kontrolle umdrehte und davonfuhr. Rasch folgten die Polizisten dem Pkw und fanden das Auto ohne Lenker in Neumarkt abgestellt. Der Insasse, ein Türke, floh zu Fuß in ein angrenzendes Feld, wo er gestellt wurde. Der Grund für seine Flucht: Er hatte keinen Führerschein und wird jetzt angezeigt.