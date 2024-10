700 Asylwerber in der Steiermark untergetaucht

500 Personen haben den 1. Jänner als Geburtsdatum

So tauchten im vergangenen Jahr 838 Asylwerber oder subsidiär Schutzberechtigte in der Steiermark einfach unter (einige kamen später wieder zurück). Heuer ist diese Zahl bereits ähnlich hoch: 700 wurden „aufgrund eines unbekannten Aufenthaltes“ aus der Grundversorgung entlassen. Stichwort Grundversorgung: In diese wurden laut dem Sozialressort des Landes mehr als 500 Personen aufgenommen, die in der Datenbank allesamt mit Geburtsdatum 1. Jänner geführt werden, also am Neujahrstag geboren sein sollen.