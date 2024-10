Dubiose Zustände in Salzburgs Altenheimen

Der Skandal um die Salzburger Seniorenhäuser weitet sich aus. Wie die „Krone“ exklusiv berichtet hat, zeigt ein Bericht des Kontrollamts massive Mängel in der wirtschaftlichen Gebarung auf. So seien etwa im Haushalt der Stadt in den Jahren 2016 und 2019 260.000 Euro an Ausgaben zu wenig abgebildet. Zudem wurden diese Ausgaben dann als Subvention bezeichnet. Das Kontrollamt stellt klar Intransparenz fest.