Amt gibt grünes Licht für Porsche-Tunnel

SPÖ Zünglein an der Waage für politische Mehrheit

Für das Vorhaben braucht es eine raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung, weil städtisches Grünland betroffen ist. Die Bewilligung soll jetzt am Donnerstag im Planungsausschuss der Stadt beschlossen werden. ÖVP und FPÖ hatten sich zuletzt stets für den Bau ausgesprochen, die KPÖ Plus und die grüne Bürgerliste dagegen. Für die politische Mehrheit ist damit die Zustimmung der SPÖ notwendig. Und die hatte ein Ja bisher stets vom Inhalt des Amtsberichts abhängig gemacht.