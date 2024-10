Sparbuch weg, zu viel Alk gekauft, Ziele verfehlt!

Das städtische Kontrollamt nahm die Wirtschafts- und Personalsituation zwischen 2016 und 2022 unter die Lupe. Das Ergebnis: Ein Sammelsurium an Missständen. Falsche Ausgabenbuchungen. Eine Reduktion der Bettenanzahl statt Ausbau. Exzessive Alkoholeinkäufe in zwei Heimen. Steter Abbau an Diplompflegern.