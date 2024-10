Klagenfurt muss Millionen in Kläranlage stecken

Die Schuldenfalle in Klagenfurt schlägt bei jedem Budget zu, Jahr für Jahr verwendet man interne Kredite, um das Defizit abzudecken. „Und die kommen immer vom Gebührenhaushalt“, sagt die FP-Stadträtin Sandra Wassermann, die mit Kanal und Müll gut wirtschaften würde. Jetzt werde für diesen Bereich aber viel Geld benötigt. „Die Planungen für den Umbau der Kläranlage sind in der Endphase, 2026 ist Baustart. Derzeit sind nur ein paar Millionen auf diesem Konto, ich will, dass die internen Kredite getilgt werden. Für neue Kredite ist kein Geld mehr da, wir brauchen den Gewinn dringend selbst.“