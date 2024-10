Ländle-Kickerinnen beim Serienmeister chancenlos

„Es könnte interessant werden. Sie waren am Mittwoch im Champions League-Einsatz, haben in der Königsklasse nächsten Mittwoch Manchester City zu Gast. Möglich, dass das bei ihnen im Hinterkopf ist“, hatte Klaus Stocker, Trainer der SPG Lustenau/Dornbirn vor dem Auswärtsspiel bei Serienmeister St. Pölten gehofft. Davon war in der NV Arena dann aber nichts zu sehen.