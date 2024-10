Digitale Schule: Rechnungshof vermisst Resultate

Mit dem Ende des ersten COVID-Lockdowns präsentierte die Regierung einen 8-Punkte-Plan für eine digitale Schule. Bekanntester Punkt daraus ist die Ausgabe günstiger bzw. kostenloser digitaler Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler der fünften Schulstufe (v.a. erste Klasse AHS/Mittelschule). Allerdings wurden damit keine ergebnisorientierten Ziele verbunden, anhand derer überprüft werden könnte, ob die Ausgaben des Bildungsministeriums ihre Wirkung entsprechend entfaltet haben, monierte der RH in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Immerhin habe man in Umsetzung einer RH-Empfehlung aber 2023 an einer internationalen Vergleichsstudie (International Computer and Information Literacy Study (ICILS) teilgenommen, deren Ergebnisse aber erst Ende 2024 vorliegen werden.