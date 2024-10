„Wir können nur beten“: Steirer trotzt Hurrikan

Noch mehr Regenmassen als in Niederösterreich

Brandes rechnet indes mit dem Schlimmsten: „Es wird auch mit einer gewaltigen Regenmenge gerechnet. Es sind 300 Liter pro Quadratmeter am Tag prognostiziert.“ Also noch einmal mehr als beim Horror-Hochwasser in Niederösterreich, wo rund 200 Liter pro Quadratmeter am Tag dokumentiert worden sind. Überdies ist in Florida an der Küste auch mit Sturmfluten von bis zu fünf Metern zu rechnen. Einen ersten Vorgeschmack hinterließ „Milton“ schon an der Küste der Halbinsel Yucatán in Mexiko: 90.000 Haushalte ohne Strom und ganze Landstriche unter Wasser.