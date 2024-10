Steirische Regierung drängt auf mehr Kurzarbeit

Seit bereits 19 Monaten steigt die Arbeitslosigkeit in der Steiermark, daran wird sich laut dem AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe bis weit ins nächste Jahr nichts ändern. Dazu kommt die anhaltende Rezession, die vor allem die für die Steiermark so wichtige Industrie stark trifft. Die Landesregierung lud daher am Mittwoch zu einem Gipfelgespräch in die Grazer Burg: mit Vertretern aller Landtagsparteien sowie der Interessensvertretungen und Sozialpartnern.