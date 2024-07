Trotz Krise: Kurzarbeit in Steiermark kaum Thema

Die Zahlen sprechen für sich: In der aktuellen Konjunkturumfrage der steirischen Industriellenvereinigung unter 46 großen Betrieben schätzen zwei Drittel die Geschäftslage nur als durchschnittlich ein. Lediglich zehn Prozent sprechen von einer guten Auftragslage, jedes dritte Unternehmen erwägt, Personal abzubauen. Besonders bitter: Die Prognose für die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten dreht sich klar in den negativen Bereich, der Index liegt bei minus 12.