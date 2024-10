Salzburg feiert Auswärtssieg in Schweden

Salzburger drehen in Schlussphase auf

Kurz vor Ablauf der 50. Minute gelang Lucas Thaler per Backhand-Schuss aber dann doch der Ausgleich, kurz darauf ging Benedikt Oschgan, der österreichische Keeper von Växjö, verletzt vom Eis. Sein Ersatz Adam Ahman musste sich für die letzten neun Minuten „kalt“ in das Gehäuse stellen. Es bedurfte aber schließlich eines Überzahlspiels, um die Partie in der 59. Minute per Doppelschlag gänzlich zu drehen. Zunächst scorte Peter Schneider. Da in der CHL die Überzahl bei einem Torerfolg Bestand hat, ging es in gleicher numerischer Verteilung weiter. Ryan Murphy machte den Sack schließlich endgültig zu.