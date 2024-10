Hat der Finanzminister die Wähler belogen?

Beate Meinl-Reisinger in Rage: „Jetzt ist Feuer am Dach“, sagte die Chefin der Neos, nachdem das WIFO und IHS die korrigierten Defizit-Zahlen präsentiert hatten. Die Konjunkturprognose ging gegenüber Juni stark nach unten, sieht das zweite Rezessionsjahr in Folge. „Die längste Rezession seit 1946“, hielt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fest.