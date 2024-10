„Echte Rechte“: Svazek mit Seitenhieb auf Nehammer

Charmeoffensive in Italien: Während Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Premierministerin Giorgia Meloni in Rom zum Abendessen traf, weilte FPÖ-Vizechefin Marlene Svazek bei Matteo Salvinis Rechtstreffen in der Lombardei.

