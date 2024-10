Unschlagbar: Krone+ zeigt alle Sparta-Fights live!

Schlagabtausch der Superlative

Spektakel sind hier garantiert! Die „Spartaner“ lockten bisher mit nur wenigen Events über 20.000 Fans in die Arenen und mobilisierten eine große Online-Community. Allein 8000 Zuschauer strömten vergangenen Oktober unter dem Motto „Bigger and Better“ in die Wiener Stadthalle. Mit Sparta 5 ist noch diesen November eine MMA-Gala der Superlative im Multiversum geplant!