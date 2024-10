Rowdys wüteten in Kräutergarten-Idyll

„Es ist sehr schade, um das Herzblut und den Idealismus, die zuvor andere Jugendliche gemeinsam mit den Hütern des Kräutergartens in die sorgfältige Gestaltung des Naturparadieses gesteckt haben“, bedauert Strasser. Dennoch will der SPÖ-Mandatar den noch unbekannten und zur Tatzeit vermutlich betrunkenen Vandalen aus dem Ort eine Chance zur tätigen Reue geben. Sollten sich diese melden, will der Ortschef von einer Anzeige am Polizeiposten in Obergrafendorf absehen: „Kavaliersdelikt ist das, was nun im Soge der Hochwasser-Katastrophe passiert ist, keines. Denn schließlich muss die Öffentlichkeit die Folgen der angerichteten Schäden tragen.“ Und mit gewissem Verständnis: Wer habe als Jugendlicher nicht auch schon einmal Dummheiten begangen ...