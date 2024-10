Kommende Woche wird es wieder wärmer und föhnig

Am Montag hält sich im Osten noch Nebel oder Hochnebel bis in den Vormittag. Überall sonst gibt es bereits sonniges und von Westen her zunehmend mildes Wetter. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen null bis sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 23 Grad. Am wärmsten ist es im Westen Österreichs.