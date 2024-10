Mafia in Mailand: Ex-Kapitän zitterte vor Angst

Bei Inter gebe es große „organisatorische Mängel“ in der Verwaltung der Beziehungen zur Fangemeinde, zitiert Ansa die Unterlagen der Staatsanwaltschaft. Den Ultras sei es gelungen, „jede Aktivität zu durchdringen“, die mit dem Stadion San Siro zu tun hat. Dieses sei in „freies Gebiet“ ohne jegliche rechtliche Kontrolle verwandelt worden. Der Mangel an Gegenmaßnahmen gegen die zahlreichen gewaltsamen Zusammenstöße habe ideale Bedingungen für eine Kontrolle über fast alle wirtschaftlichen Aktivitäten im Stadion geschaffen.