Messer, Mord und Mafia! Sorgen bei Arnautovic-Klub

Mafia-Alarm in Mailand

Beretta, der seit 2022 an der Spitze der Ultra-Gruppe steht, liegt derzeit mit Verletzungen in einem Mailänder Spital. Unterdessen grassiert in Mailand die Angst vor Racheaktionen. Denn Bellocco soll nicht nur Teil der Hooligan-Szene gewesen sein, sondern auch aus einer mächtigen ‘Ndrangheta-Familie stammen.