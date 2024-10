Libanon: Fluchtroute nach Syrien bombardiert

Waffenlager in der Nähe einer russischen Basis angegriffen

Diese dürften ebenfalls in den vergangenen Tagen ins Visier der israelischen Luftwaffe geraten sein. Am Donnerstagmorgen soll es laut syrischen oppositionellen Aktivisten einen Luftschlag auf ein Munitionslager im Küstenort Jabla gegeben haben. Jabla liegt in der Nähe des größten russischen Luftwaffenstützpunkts Hmeimim in Syrien nahe Latakia.